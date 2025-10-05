Oposición acusa errores fiscales en el Presupuesto 2026 y advierte riesgos de ejecución: “Seremos especialmente cuidadosos en la aprobación”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Parlamentarios de oposición criticaron la gestión fiscal del Ejecutivo tras la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contempla una expansión del gasto público de 1,7%, equivalente a 90 mil millones de dólares.

Desde Renovación Nacional advirtieron que las proyecciones económicas del Gobierno podrían no ajustarse a la realidad del país.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que el presupuesto “se funda en una ejecución presupuestaria del año 2025 muy baja”, lo que —a su juicio— distorsiona las proyecciones para el próximo año. Además, cuestionó los ingresos estimados y la falta de ajuste fiscal:

“El gobierno ha cometido varios errores en materia presupuestaria (...). Ha sido incapaz de hacer la contracción del gasto y este ajuste fiscal que se estaba requiriendo”, afirmó.

Sauerbaum agregó que actualmente “no existen los ingresos suficientes para cumplir con las políticas públicas prometidas” y adelantó que su sector será “especialmente cuidadoso en la aprobación de esta ley de presupuesto”.