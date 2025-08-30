Diputado Sauerbaum (RN) y la dictadura: “Yo creo que el gobierno de Pinochet fue un gobierno autoritario”

Ad portas de que se cumplan los 52 años del golpe de Estado de 1973, nuevas declaraciones de personeros de la política nacional han causado controversia en torno al hecho en cuestión.

En primera instancia fue el expresidente de la CPC y miembro del comando de Evelyn Matthei, Juan Sutil, quien catalogó que el período de Augusto Pinochet no fue una dictadura sino que un “gobierno autoritario”.

Dichas declaraciones fueron respaldadas por el diputado de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, quien en conversación con Radio ADN, expuso: “yo creo que el gobierno de Pinochet fue un gobierno autoritario”.

“Por descripción las dictaduras no terminan pacíficamente y, en ese sentido, comparto con lo que dice Juan Sutil”, expuso.

En la misma línea de lo anterior, el congresista agregó: “que Pinochet haya entregado el poder voluntariamente después de un plebiscito, marca una diferencia con las demás dictaduras que tenemos en el resto del mundo“.

Tras ello, al diputado nuevamente se le preguntó si es que pensaba que el período de Pinochet en el poder fue una dictadura o no. En respuesta a ello, Sauerbaum declaró que “no, yo creo que no, yo creo que fue un gobierno autoritario”, sentenció.