Presidente Boric presenta Presupuesto 2026 con enfoque en salud, pensiones, vivienda y seguridad: “Entregaremos la casa ordenada y las cuentas claras”

La ley proyecta un crecimiento del gasto público de 1,7% y mantiene el déficit en 1,1%, priorizando la inversión social y fiscalmente responsable.

El Presidente Gabriel Boric anunció en cadena nacional la propuesta de Ley de Presupuestos 2026, destacando que busca equilibrar “responsabilidad social con responsabilidad fiscal”.

El proyecto contempla un crecimiento del gasto público de 1,7%, manteniendo la meta de déficit en 1,1%, con la mira puesta en eliminar el déficit estructural hacia 2029. “Sea cual sea el signo político del gobierno que va a dirigir los destinos del país en los próximos cuatro años, entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras”, dijo el Presidente.

El Mandatario subrayó que las prioridades estarán en salud, pensiones, vivienda y seguridad.

“Chile no tiene por qué elegir”

“Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de las familias se encuentren”, afirmó.

En salud, el presupuesto aumentará en 900 mil millones de pesos, con más de 115 mil cirugías y la mayor inversión en el GES desde 2004.

En pensiones, la Pensión Garantizada Universal subirá a 250 mil pesos para mayores de 75 años, junto a bonos por años cotizados y compensaciones a mujeres.

Llamó al Congreso a colaborar

En vivienda, el Mandatario afirmó que “el presupuesto va a crecer en más de un 37%”. El plan busca cumplir la meta de 260 mil nuevas casas en el periodo, mientras que en seguridad se financiará la formación de 3.700 carabineros, 700 detectives y la creación de nuevas cárceles.

El Presidente Boric también llamó al Congreso a aprobar proyectos claves como el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la creación del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES).

“Este presupuesto se hace cargo de forma responsable de los problemas que vive Chile hoy, a la vez que consolida un camino de avances y desarrollo económico con justicia social”, concluyó el Ejecutivo.

