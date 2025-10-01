;

VIDEO. Ministro Grau y las críticas por falta de glosa republicana en Ley de Presupuesto 2026: “Le estamos dando más libertad al futuro presidente”

Fue la misma Jeannette Jara quien solicitó los fondos para su próximo gobierno. El titular de Hacienda explicó que deben llegar a acuerdo “dentro del marco presupuestario”.

Martín Neut

Nicolás Grau

Nicolás Grau / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la llamada “glosa republicana”, tras críticas de diversos sectores y en plena negociación presupuestaria para el 2026 en el Congreso.

Fue la misma candidata oficialista Jeannette Jara, quien propuso usar los probables fondos para la reconstrucción de viviendas en Viña del Mar tras el megaincendio de 2024.

Revisa también:

ADN

En conversación con La Prueba de ADN, Grau señaló que la tramitación presupuestaria comenzó “de buena manera” y destacó el papel de la comisión mixta, que permitió avanzar pese a las diferencias.

Subrayó que “es importante que se mantengan en el marco presupuestario” y explicó que esto significa no moverse del total de gasto propuesto, lo que permite “ser responsables fiscalmente y, a su vez, socialmente responsables”.

“Le estamos dando más libertad al futuro presidente”

En cuanto a la flexibilidad de uso de recursos, Grau aclaró que su propuesta no deja un monto libre definido, sino que permite al gobierno entrante “definir qué cosas dejar de hacer y además qué cosas sí hacer”.

“En el fondo le estamos dando más libertad al futuro presidente, porque estamos permitiendo reasignar gastos y además definir a qué van esas reasignaciones”, sentenció el titular de Hacienda.

Añadió que esta opción facilita decidir “en qué nuevas políticas o prioridades relevantes” se pueden enfocar los recursos, manteniendo control sobre los programas existentes.

