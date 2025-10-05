Carlos Montes responde a críticas por el Minvu: “El Estado no está preparado para enfrentar crisis como esta”

En medio de la polémica por la deuda del Serviu Metropolitano y las críticas de la oposición que han puesto en duda su continuidad, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a las dificultades que enfrenta su cartera y a los cuestionamientos políticos sobre su gestión.

Durante su paso por el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado fue consultado sobre las peticiones de renuncia impulsadas desde la UDI, y señaló: “Eso lo decide el Presidente“.

“Yo entré a este gobierno para aportar al plan de las 260 mil viviendas y siento mucho compromiso con las familias sin casa”, afirmó el titular de Vivienda.

El ministro Montes reconoció los desafíos que ha debido enfrentar el Minvu, pero también apuntó a problemas estructurales. “La primera autocrítica es que el Estado no está preparado para esto. Cuando uno revisa los procesos, una licitación puede tardar 11 meses en resolverse", explicó, aludiendo a la lentitud en la reconstrucción tras los incendios de Viña del Mar y Quilpué.

La deuda

Sobre la deuda del Serviu Metropolitano, que el sector privado cifró en mil millones de dólares, la autoridad del Ejecutivo descartó ese monto y lo redujo a 130 millones, asegurando que los pagos ya comenzaron.

“Que nos me expliquen de dónde salen mil millones de dólares, se confunden muchas cosas (...) aquí son deudas vencidas, o sea, deudas que se debieron haber pagado y no se pagaron a una determinada fecha”, indicó.

“Aquí tenemos clara la cifra de personas que tuvieron un subsidio individual (...) y al final no se les pagó oportunamente ¿Cuándo va a pagar? Yo anuncio: empezamos esta semana a pagarle a todas esas familias, a todas esas personas", sumó.

Respecto a la auditoria solicitada sobre el caso, el ministro Monte indicó: “Es para determinar cuál fue el origen de estos problemas. Porque una cosa es tener ciertas dificultades a mediados de año o al final y no al comienzo. Queremos determinar y queremos ser rigurosos en eso. La auditoría no es culpar a nadie, es para determinar las causas”.