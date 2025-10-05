El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Homicidio en Osorno: hombre confesó haber matado a su sobrino tras una discusión por herencia

Un hombre de 59 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de San Pablo, provincia de Osorno, tras confesar haber asesinado a su sobrino en medio de una disputa por tierras heredadas.

El hecho ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el sector rural de Pucopio, al norte de la ciudad ubicada en la región de Los Lagos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno, subprefecto Javier Yusthy, la víctima —cuyo nombre no ha sido revelado— fue atacada con un arma blanca y presentaba dos heridas en las piernas provocadas por un tercero.

“En el domicilio se encontraba el tío de la víctima, quien inicialmente entregó una versión falsa y alteró el sitio del suceso para eludir su responsabilidad”, explicó el oficial.

Gracias al trabajo científico-técnico realizado por los peritos, al levantamiento de evidencia y al testimonio de testigos, los investigadores lograron establecer la participación del sospechoso, quien finalmente reconoció su autoría.

Según su confesión, el crimen se produjo durante una acalorada discusión relacionada con la tenencia de terrenos y una disputa familiar por herencia.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención y posterior formalización por el delito de homicidio. La Fiscalía de Osorno instruyó diligencias complementarias a la PDI con el fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar si hubo premeditación o legítima defensa en la agresión.