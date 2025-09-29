;

VIDEO. Los Tenores conversaron con Gerardo Manuel Reinoso sobre el trágico desplome de Patricio Toledo en el Claro Arena

En el programa de este lunes, nuestros panelistas dialogaron con el histórico jugador cruzado sobre lo vivido en el “Adiós Capitanes”, repasaron la derrota de la U ante La Serena, el debut de La Roja Sub 20 en el Mundial y más.

En la edición de Los Tenores de este lunes 29 de septiembre, nuestros panelistas conversaron con Gerardo Reinoso, quien fue el primero en brindarle auxilio a Patricio Toledo tras su desplome en el Claro Arena.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas repasaron el estado de salud del “Pato” y dialogaron también con su hijo, Rubén Toledo.

Además, analizaron la derrota de Universidad de Chile ante Deportes La Serena en el partido pendiente del Campeonato Nacional 2025, donde Gustavo Álvarez optó por un equipo alternativo.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 29 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también repasaron la victoria de la selección chilena sub 20 en su debut en el Mundial y conocieron la nómina de La Roja para el amistoso ante Perú en octubre.

