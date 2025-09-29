;

Con un citado del líder del fútbol chileno: la Roja oficializa su nómina para el amistoso contra Perú en octubre

El elenco nacional enfrentará a los del Rímac el viernes 10 en La Florida.

Carlos Madariaga

Con un citado del líder del fútbol chileno: la Roja oficializa su nómina para el amistoso contra Perú en octubre

Con un citado del líder del fútbol chileno: la Roja oficializa su nómina para el amistoso contra Perú en octubre / Eurasia Sport Images

Este lunes, la ANFP entregó la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena jugará su primer amistoso tras el fin de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Será el viernes 10 de octubre, en el Bicentenario de La Florida, cuando La Roja enfrente a Perú.

Revisa también:

ADN

Este encuentro marcará el inicio de un proceso en el que el elenco nacional buscará volver a una Copa del Mundo en 2030.

Todo en un contexto donde, según información de ADN Deportes, la selección chilena tendrá que entrenar en Pirque, en el complejo del SIFUP, porque Juan Pinto Durán está siendo parte de los centros de entrenamientos del Mundial Sub 20.

Ahora, en cuanto a este encuentro puntual contra los del Rímac, destaca la citación del lateral de Coquimbo Unido, Francisco Salinas, al igual que el zaguero de Nicolás Díaz, del Puebla de México.

La nómina de La Roja para enfrentar a Perú

Arqueros

Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)

Thomas Gillier – CF Montreal (CAN)

Jaime Vargas – Deportes Recoleta

Defensas

Fabián Hormazábal – Universidad de Chile

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Guillermo Maripán – Torino FC (ITA)

Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

Francisco Sierralta – Auxerre (FRA)

Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

Nicolás Díaz – Club Puebla (MEX)

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

Vicente Pizarro – Colo-Colo

Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)

Felipe Loyola – Independiente (ARG)

Lucas Assadi – Universidad de Chile

Javier Altamirano – Universidad de Chile

Delanteros

Ben Brereton Díaz – Derby County F.C (ING)

Lucas Cepeda – Colo-Colo

Clemente Montes – UC

Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)

Alexander Aravena – Gremio (BRA)

Maximiliano Gutiérrez – Huachipato


Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad