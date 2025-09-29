Con un citado del líder del fútbol chileno: la Roja oficializa su nómina para el amistoso contra Perú en octubre / Eurasia Sport Images

Este lunes, la ANFP entregó la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena jugará su primer amistoso tras el fin de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Será el viernes 10 de octubre, en el Bicentenario de La Florida, cuando La Roja enfrente a Perú.

Este encuentro marcará el inicio de un proceso en el que el elenco nacional buscará volver a una Copa del Mundo en 2030.

Todo en un contexto donde, según información de ADN Deportes, la selección chilena tendrá que entrenar en Pirque, en el complejo del SIFUP, porque Juan Pinto Durán está siendo parte de los centros de entrenamientos del Mundial Sub 20.

Ahora, en cuanto a este encuentro puntual contra los del Rímac, destaca la citación del lateral de Coquimbo Unido, Francisco Salinas, al igual que el zaguero de Nicolás Díaz, del Puebla de México.

La nómina de La Roja para enfrentar a Perú

Arqueros

Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)

Thomas Gillier – CF Montreal (CAN)

Jaime Vargas – Deportes Recoleta

Defensas

Fabián Hormazábal – Universidad de Chile

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Guillermo Maripán – Torino FC (ITA)

Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

Francisco Sierralta – Auxerre (FRA)

Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

Nicolás Díaz – Club Puebla (MEX)

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

Vicente Pizarro – Colo-Colo

Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)

Felipe Loyola – Independiente (ARG)

Lucas Assadi – Universidad de Chile

Javier Altamirano – Universidad de Chile

Delanteros

Ben Brereton Díaz – Derby County F.C (ING)

Lucas Cepeda – Colo-Colo

Clemente Montes – UC

Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)

Alexander Aravena – Gremio (BRA)

Maximiliano Gutiérrez – Huachipato



