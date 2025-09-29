Con un citado del líder del fútbol chileno: la Roja oficializa su nómina para el amistoso contra Perú en octubre
El elenco nacional enfrentará a los del Rímac el viernes 10 en La Florida.
Este lunes, la ANFP entregó la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena jugará su primer amistoso tras el fin de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Será el viernes 10 de octubre, en el Bicentenario de La Florida, cuando La Roja enfrente a Perú.
Revisa también:
Este encuentro marcará el inicio de un proceso en el que el elenco nacional buscará volver a una Copa del Mundo en 2030.
Todo en un contexto donde, según información de ADN Deportes, la selección chilena tendrá que entrenar en Pirque, en el complejo del SIFUP, porque Juan Pinto Durán está siendo parte de los centros de entrenamientos del Mundial Sub 20.
Ahora, en cuanto a este encuentro puntual contra los del Rímac, destaca la citación del lateral de Coquimbo Unido, Francisco Salinas, al igual que el zaguero de Nicolás Díaz, del Puebla de México.
La nómina de La Roja para enfrentar a Perú
Arqueros
Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)
Thomas Gillier – CF Montreal (CAN)
Jaime Vargas – Deportes Recoleta
Defensas
Fabián Hormazábal – Universidad de Chile
Francisco Salinas – Coquimbo Unido
Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)
Guillermo Maripán – Torino FC (ITA)
Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)
Francisco Sierralta – Auxerre (FRA)
Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)
Nicolás Díaz – Club Puebla (MEX)
Mediocampistas
Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)
Vicente Pizarro – Colo-Colo
Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)
Felipe Loyola – Independiente (ARG)
Lucas Assadi – Universidad de Chile
Javier Altamirano – Universidad de Chile
Delanteros
Ben Brereton Díaz – Derby County F.C (ING)
Lucas Cepeda – Colo-Colo
Clemente Montes – UC
Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)
Alexander Aravena – Gremio (BRA)
Maximiliano Gutiérrez – Huachipato