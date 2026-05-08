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El plantel de la U le abre las puertas a Alexis Sánchez: “Jugar con tu ídolo es algo maravilloso”

El “Niño Maravilla” sigue sumando muestras de cariño desde la escuadra azul, donde lo esperan una vez termine su etapa en Sevilla.

Javier Catalán

Agencia Uno y Getty Images

Agencia Uno y Getty Images

El posible arribo de Alexis Sánchez a Universidad de Chile ha despertado la ilusión de muchos hinchas azules en los últimos días.

Es un hecho que el “Niño Maravilla” no continuará en Sevilla una vez finalice su contrato en junio, por lo que quedará como jugador libre y podrá firmar con cualquier equipo que le ofrezca un contrato acorde a su prestigio.

Si bien en Azul Azul, Cecilia Pérez ya le abrió las puertas del club, por el momento no ha existido ningún contacto por el tocopillano. Sin embargo, ya son varios los integrantes del “Romántico Viajero” que han expresado su deseo de tenerlo en el plantel.

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El último fue Lucas Assadi, quien este viernes, en un evento de Nike, conversó con los medios de comunicación presentes y afirmó que le haría mucha ilusión jugar junto a su referente.

“Sí, obvio que me gustaría. Jugar con tu ídolo es algo maravilloso, ya me tocó la oportunidad, entonces si se vuelve a repetir sería muy lindo”, señaló el volante ofensivo azul, que ya compartió con Alexis en la selección chilena.

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