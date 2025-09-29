“Salvamos a un amigo, salvamos una vida”: la emoción de Gerardo Reinoso tras ayudar a reanimar a Patricio Toledo en el Claro Arena

Este lunes, Los Tenores de ADN dialogaron con Gerardo Reinoso, quien entregó nuevos detalles del duro momento que se vivió ayer en el Claro Arena por la emergencia médica que sufrió Patricio Toledo.

“Pasamos un momento terrible, muy duro, estábamos viviendo una fiesta y sucedió lo de Patricio. Ahora estamos más tranquilos, sabiendo lo que han dicho los médicos y la familia”, partió señalando Reinoso sobre la situación de Toledo, quien se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que sufrió en el partido “Adiós Capitanes” de la UC.

Gerardo Reinoso fue uno de los primeros en asistir a Patricio Toledo cuando se desplomó en la cancha. Sobre su reacción, que terminó siendo clave, el ex mediocampista comentó: “Por ahí, uno no le da la importancia que se merece el saber de primeros auxilios, saber cómo reaccionar, porque no estamos acostumbrados a esos momentos dramáticos. Yo agradezco haber tenido la frialdad para poder resolver. Le di respiración boca a boca y luego los doctores lo salvaron”.

“No todos estamos preparados para estas situaciones que no solo se dan en la cancha, se pueden dar en cualquier parte. En el momento se te viene un miedo, porque es una sensación de muerte, pero tenemos que estar preparados para saber resolver estas situaciones”, agregó el argentino.

En la misma línea, Reinoso destacó la reacción de Cristian Álvarez, quien también ayudó a reanimar a Toledo en la cancha. “El Huaso Álvarez metió como loco, metió huevo, metió todo, le gritaba a Patricio y le decía cosas fuertes. Había que hacerlo, porque había que reanimarlo. Fue un momento horrible”, remarcó.

“Salvamos a un amigo, salvamos una vida. Lo que hicimos con el Huaso Álvarez, ayudó, pero los doctores lo salvaron, ellos son los importantes. Nosotros hicimos lo que había que hacer en el momento, nada más. Gracias a Dios los profesionales hicieron muy bien su trabajo y tenemos al Patito con vida”, agregó.

Además, el exfutbolista trasandino reconoció que “no pude dormir anoche, estuve despierto hasta las 6-7 de la mañana y recién ahora me estoy relajando. Quedé muy dolido. El momento te golpea. Hoy estás vivo, mañana no sabes”.

“No todos se hacen los chequeos médicos”

En la misma conversación, Gerardo Reinoso puso sobre la mesa un tema importante respecto a los partidos donde participan jugadores ya retirados: “Estamos grandes y no todos se hacen los chequeos médicos del corazón, del azúcar, de todo lo que te tienes que hacer”.

“Hay ligas donde te exigen exámenes médicos, todos tienen que demostrar que están aptos para jugar. Creo que eso debería hacer obligatorio en todos lados”, añadió.

Por último Reinoso comentó que “antes del partido, el Pato estaba emocionadísimo, estaba exaltado, estaba como loco, parecía que era el debut. Estaba viviendo una fiesta. Todo eso lleva a que, por ahí, no nos demos cuenta de los chequeos que nos garantice que estamos aptos para hacer un esfuerzo desmedido”.