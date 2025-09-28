Era una fiesta, pero a los 10 minutos se transformó en una situación desesperada. Este domingo por la tarde, en el Claro Arena, se disputaba el ‘Adiós Capitanes’ de la Universidad Católica.

Encuentro donde las leyendas de la UC se reunieron para despedir oficialmente del fútbol a José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic.

Sin embargo, a los 10 minutos, el histórico ex portero de la ‘franja’, Patricio Toledo se desplomó en plena área chica del arco sur del recinto deportivo, generando la preocupación inmediata de la organización y de todos los hinchas ‘cruzados.

Noticia en desarrollo...

El momento en que Pato Toledo se desploma en el Claro Arena