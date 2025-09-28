VIDEO. Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en pleno partido del ‘Adiós Capitanes’ de la UC
El histórico portero de los ‘cruzados’ era parte de la despedida de los ídolos del club.
Era una fiesta, pero a los 10 minutos se transformó en una situación desesperada. Este domingo por la tarde, en el Claro Arena, se disputaba el ‘Adiós Capitanes’ de la Universidad Católica.
Encuentro donde las leyendas de la UC se reunieron para despedir oficialmente del fútbol a José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic.
Sin embargo, a los 10 minutos, el histórico ex portero de la ‘franja’, Patricio Toledo se desplomó en plena área chica del arco sur del recinto deportivo, generando la preocupación inmediata de la organización y de todos los hinchas ‘cruzados.