;

VIDEO. Preocupación en el Claro Arena: Pato Toledo se desploma en pleno partido del ‘Adiós Capitanes’ de la UC

El histórico portero de los ‘cruzados’ era parte de la despedida de los ídolos del club.

Gonzalo Miranda

Captura de pantalla TNT Sports

Captura de pantalla TNT Sports

Era una fiesta, pero a los 10 minutos se transformó en una situación desesperada. Este domingo por la tarde, en el Claro Arena, se disputaba el ‘Adiós Capitanes’ de la Universidad Católica.

Encuentro donde las leyendas de la UC se reunieron para despedir oficialmente del fútbol a José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic.

Sin embargo, a los 10 minutos, el histórico ex portero de la ‘franja’, Patricio Toledo se desplomó en plena área chica del arco sur del recinto deportivo, generando la preocupación inmediata de la organización y de todos los hinchas ‘cruzados.

Noticia en desarrollo...

El momento en que Pato Toledo se desploma en el Claro Arena

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad