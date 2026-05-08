La disputa familiar por Nelson Acosta: el conflicto entre sus hijos que requirió la intervención de la justicia

Nelson Acosta dejó un gran legado en el fútbol chileno con su paso tanto en históricos clubes como en la selección chilena. El ex técnico fue bicampeón de Copa Chile con Unión Española, y levantó dos títulos nacionales con Everton y Cobreloa.

Sin embargo en los últimos meses su estado de salud se ha deteriorado, junto al avance de su alzheimer que mantiene en alerta a su familia, algo que también desató un conflicto entre sus hijos.

Silvana, Damián y Julio César Acosta mantienen una división producto de la decisión de los tratamientos que recibe su padre. La única hija del “pelado” insiste en trasladarlo a Santiago para que reciba cuidados especializados, algo que no comparten sus hermanos.

Damián y Julio César sostienen que su padre está bien atendido en su actual entorno. Además, apuntan a uno de los deseos del ex técnico chileno de pasar sus últimos días en su campo en la región de O’Higgins.

La situación legal de los hijos de Nelson Acosta

Sus hijos impusieron un bloqueo legal que involucra una interdicción provisoria ordenada por la Corte de Apelaciones de Rancagua en 2025 impide acceder a los recursos del técnico para financiar su traslado y tratamiento.

Silvana por su lado emitió un “llamado” para alertar de un “abandono judicial” en relación a esto y la imposibilidad de trasladar a su padre.

La batalla legal de los hijos de Nelson Acosta recibió una resolución legal, y es que el ex DT se mantendrá en su lugar de tratamiento actual ante las pruebas presentadas por Damián y Julio César de que recibía los cuidados necesarios.