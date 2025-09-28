;

Gustavo Álvarez explicó la ausencia de titulares ante Deportes La Serena: “Observo un desgaste físico y emocional”

El adiestrador de los azules lamentó el empate ante los ‘papayeros’ y apuntó al descanso que ahora tendrán.

Gonzalo Miranda

Gustavo Álvarez explicó la ausencia de titulares ante Deportes La Serena: “Observo un desgaste físico y emocional” / ERNESTO BENAVIDES

En un partido para el olvido, la Universidad de Chile volvió a enredar puntos en condición de visitante por el Campeonato Nacional tras visitar a Deportes La Serena en La Portada: fue un 1-1 con sabor a derrota.

Tras el encuentro vino el momento de los análisis y el primero de ellos llegó en palabras del adiestrador universitario, Gustavo Álvarez.

“Fue un primer tiempo favorable, con algunas llegadas de La Serena, y en el segundo tiempo tuvimos para ponernos 1-0 hasta el gol de (Jeisson) Vargas. No tuvimos la contundencia para buscar un resultado merecido, pero el metimiento es relativo”, partió diciendo.

En conversación con TNT Sports, el entrenador argentino argumentó la ausencia de titulares en que “a medida que vamos avanzando en la llave de la Sudamericana observo un desgaste físico y emocional, consideré que no podíamos arriesgar, estaba planificado para evitar lesiones y para dar oportunidades a los que no tienen continuidad”, dijo.

Sobre lo que viene, sostuvo que “nosotros siempre vamos a apuntar a ganar el próximo partido, estamos en una instancia decisiva en la Sudamericana. Tenemos que ganarle a palestino en poco más de 10 días, iremos partido a partido, tenemos la obligación de ganar independiente de los puntos que tiene Coquimbo”, cerró Álvarez.

