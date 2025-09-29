El desplome del exportero de la UC, Patricio Toledo, en plena disputa del amistoso “Adiós Capitanes” en el Claro Arena ha conmovido al mundo del fútbol.

El diagnóstico en la Clínica Universidad de Los Andes, donde fue trasladado, habló de una muerte súbita, tras lo cual permanece internado en el recinto médico.

“Gracias a todos los que estuvieron ahí para ayudar a mi padre. Salió muy rápido y lo lograron trasladar a la clínica (...) El actuar rápido de todos permitió que mi padre siga vivo”, expresó, en diálogo con País ADN, Rubén Toledo, hijo de Patricio Toledo, que entregó buenas noticias respecto a sus últimas horas.

“Pasó una buena noche, no hubo mayores complicaciones. Hay que esperar 72 horas donde debe estar en full observación porque es un paciente crítico. La operación que le hicieron ayer, un stent en la carótida izquierda, salió de buena manera. Hay que esperar la evolución. Dentro de todo, es una persona sana, deportista toda la vida. Fue todo muy repentino”, explicó, junto con comentar cómo vivió la angustiante situación en el Claro Arena.

“Yo no alcanzo a ver mucho, estaba en la banca, sentado con los jugadores. En un momento creí que era parte del show, como mi papá estaba mal de la rodilla, pero vemos que esto se empieza a descontrolar y no entendía nada. Estaba con mi hijo, él se quedó con Mario Lepe y salí corriendo a ver qué pasaba”, recordó, intentando encontrar explicación al problema cardíaco de Patricio Toledo.

“Físicamente, es sano, es un hombre activo, entrena. No sabíamos de antecedentes médicos, fue todo muy extraño y repentino. Puede ser que por una cosa genética, genere un poco del colesterol del malo y se haya provocado todo esto sin previo aviso porque es activo, no toma, no fuma, se alimenta bien”, comentó, además de apuntar a otros factores.

“Fueron muchas emociones para él, pudo haber desencadenado esto. Es el club de sus amores, ama lo que hace, es devoto de Católica y estaba muy emocionado por lo que estaba pasando. Era primera vez que entraría a la cancha con su nieto. Fue un cúmulo de cosas que quizá provocó esta situación”, cerró Rubén Toledo en País ADN.