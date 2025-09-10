A las 14:28 horas aterrizó en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción el vuelo que trajo de regreso a Chile a María Luisa y Valeska, dos hermanas gemelas que fueron enviadas a Italia en 1979, en plena dictadura, víctimas de adopción forzada.

El reencuentro con su madre biológica, María Soto, una vecina de Hualpén de 64 años, se concretó después de casi medio siglo de búsqueda.

Soto recuerda que cuando fue a verlas, una asistente social le dijo que “las niñas no estaban porque no era apta para cuidarlas, porque no tenía la situación económica para tenerlas”.

Más tarde, en el Juzgado de Menores de Talcahuano, le confirmaron que sus hijas ya habían sido enviadas a Italia.

“No van a regresar contigo”

El hallazgo fue posible gracias a una muestra de ADN enviada en 2020 y al contacto que uno de sus nietos en Italia inició a través de la agrupación Hijos y Madres del Silencio y la plataforma MyHeritage.

“Tus hijas no van a regresar contigo porque se fueron a Italia las dos juntas”, le habían dicho en dictadura. Hoy, esas palabras quedaron atrás con el reencuentro que esperó por 46 años.

La organización que acompañó este proceso ha gestionado más de 350 reunificaciones, aunque aún cientos de familias siguen buscando justicia, verdad y reparación por las adopciones ilegales cometidas en el país.