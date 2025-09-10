“Te amo, mamá”: Escabrosos detalles del caso de la mujer que asesinó a su madre en Santa Juana y que quedó en prisión preventiva

En prisión preventiva quedó una mujer de 29 años formalizada por parricidio y desacato, tras asesinar a su madre de 51 años en la comuna de Santa Juana, región del Biobío.

El hecho ocurrió el pasado 4 de septiembre al interior del domicilio de la víctima, quien fue atacada con un arma cortopunzante . Días después del crimen, se detuvo a la imputada en Concepción.

De acuerdo a la Fiscalía, ambas mantenían una convivencia hostil que incluso había derivado en una orden de alejamiento en contra de la acusada, la que fue incumplida el día del ataque.

“Mamá te amo”

En la formalización, el fiscal Alejandro Alí sostuvo que la mujer reconoció el crimen en su declaración y que registraba antecedentes por episodios de violencia contra una expareja.

“Relató cómo participó en el parricidio de su madre (...) según su propio relato: ‘Yo mientras lo hacía, le pedía perdón. No recuerdo en qué momento exacto (...) le dije mamá te amo, pero al final te hago un favor a todo, ya que tú has hecho las cosas mal’”, detalló Alí.