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El mundo mira a Chile tras brote de hantavirus en crucero: revistas científicas destacan trabajo de infectólogo Pablo Vial

Science y JAMA pusieron el foco en las investigaciones lideradas desde Chile sobre la cepa Andes del hantavirus, luego de los casos detectados a bordo del crucero holandés MV Hondius.

Juan Castillo

Getty Images | UDD

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El nombre de Pablo Vial, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de la Universidad del Desarrollo, comenzó a sonar con fuerza en la comunidad científica internacional luego de colaborar con las prestigiosas publicaciones Science y JAMA en medio de la preocupación mundial por el brote de hantavirus detectado en el crucero holandés MV Hondius.

La embarcación, que partió desde Ushuaia, Argentina, transportaba a más de 150 pasajeros y quedó bajo la atención internacional tras confirmarse la muerte de tres personas a causa del virus transmitido por el ratón de cola larga.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias han confirmado seis contagios y mantienen otros casos bajo sospecha.

Todos los pacientes afectados portarían la cepa Andes del virus, variante característica de América Latina y ampliamente estudiada por el equipo del Programa Hantavirus y Zoonosis del ICIM de la Universidad del Desarrollo, liderado por Vial.

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El especialista es reconocido por su trayectoria como infectólogo, virólogo y pediatra, además de haber sido exdecano de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD.

Chile toma protagonismo en investigación internacional sobre hantavirus

El trabajo desarrollado por el equipo chileno ha sido clave para entender el comportamiento de la cepa Andes, considerada única en el mundo por su capacidad de transmitirse entre personas. Esta característica ha despertado especial interés científico tras el brote detectado en el crucero europeo.

Junto a Pablo Vial, también han participado activamente en la difusión y análisis del caso la doctora en Ciencias Biológicas, Cecilia Vial, y el doctor en Biotecnología, Juan Hormazábal, quienes han entregado antecedentes técnicos en distintos medios nacionales e internacionales.

El Programa Hantavirus de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo inició sus investigaciones en 1999 y acumula más de dos décadas de estudios sobre esta enfermedad. Uno de sus principales hitos fue el desarrollo, en 2008, de un tratamiento con plasma inmune que logró resultados exitosos en hospitales públicos del país.

La aparición del brote en el MV Hondius volvió a poner el foco mundial sobre el hantavirus y sobre el aporte que científicos chilenos han realizado para comprender una de las enfermedades infecciosas más complejas de la región.

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