Así es el nuevo puente más largo de Chile que une las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén

El Puente Industrial sobre el río Biobío comenzó oficialmente su marcha blanca, transformándose en la infraestructura de conexión vial más extensa de Chile, con 6,4 kilómetros de longitud.

La obra une a las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén, sumándose a los otros tres viaductos que ya cruzan este río: Llacolén, Juan Pablo II y Bicentenario, además del puente ferroviario.

El presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de habilitación, destacando el beneficio directo que tendrá en la calidad de vida de los habitantes del Gran Concepción.

“El Puente Industrial del Biobío es mucho más que unos kilómetros de camino. Es una mejor calidad de vida para los habitantes de esta región tan importante para el desarrollo de Chile”, afirmó.

Según estimaciones, la nueva conexión permitirá reducir entre 35 y 50 minutos de viaje, favoreciendo a más de 350 mil personas que se trasladan a diario en la zona.

Además, el proyecto considera una ciclovía de 7,7 kilómetros, una senda peatonal iluminada y una vía pensada para mejorar el tránsito de carga pesada hacia los puertos de Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel.

“Este puente beneficia a todo el país porque fortalece el transporte de carga y potencia la logística vial con los puertos de la región”, agregó el mandatario.

Durante la marcha blanca, el tránsito será gratuito, pero a partir de noviembre de 2025 se implementará el sistema electrónico de cobro TAG.

Con su puesta en servicio, el Puente Industrial no solo se convierte en el más largo de Chile, sino también en una obra estratégica que marcará la conectividad y el desarrollo logístico del sur del país.