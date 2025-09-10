Por incumplir norma clave: multan a conocida aerolínea chilena por más de $500 millones

Durante esta jornada se dio a conocer que la aerolínea Jetsmart deberá pagar una millonaria multa.

El motivo de la sanción por más de $500 millones, se debe al incumplimiento de una norma migratoria por parte de la compañía de vuelos.

La multa por cada pasajero

Se trata nada más y nada menos que de la aerolínea Jetsmart, la cual deberá pagar una multa que supera los $581 millones.

¿La razón? Radica en que el Servicio Nacional de Migraciones constató que la aerolínea en cuestión transportó a 839 pasajeros en seis vuelos distintos, incumpliendo la obligación de informar a la Policía de Investigaciones (PDI) los listados de los pasajeros.

Cabe destacar, que la ley establece la obligación a las aerolíneas a entregar la nómina con los pasajeros que entran y salen de Chile a la PDI. Además, la obligatoriedad de revisar la documentación de los clientes.

Según informó SoyChile, desde el Congreso se está evaluando la posibilidad de una modificación legal con el objetivo de aumentar la multa por esta falta de 10-20 UTM a 25-30 UTM por cada pasajero.