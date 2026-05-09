A Aníbal Mosa le preguntan por el posible fichaje de Luciano Cabral y esto dice: “Para llegar a Colo Colo...”

En la previa del duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción por la Copa de la Liga, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, atendió a los medios en su llegada al Estadio Monumental y abordó los rumores que comenzaron a surgir de cara al próximo mercado de fichajes para el segundo semestre.

Respecto a la posibilidad de utilizar los tres cupos disponibles para refuerzos, el timonel albo señaló que “nosotros siempre vamos a estar abiertos a poder tener el mejor equipo posible. Creemos que el corazón de esta tremenda institución es el fútbol y esa conversación la van a tener Fernando (Ortiz) con Jaime (Pizarro) y Daniel Morón. Cuando ellos crean oportuno, seguramente nos vamos a reunir con la Comisión de Fútbol y haremos un análisis. Pero la disposición, claro que está”.

En esa línea, el dirigente fue consultado específicamente por Luciano Cabral, uno de los jugadores que ha sonado para llegar a Macul. “Todos los nombres que suenan son buenos jugadores, pero ustedes saben que para llegar a Colo Colo primero hay que hacer un análisis. Una vez que estén esas conversaciones, veremos cuáles son las plazas y cuáles son los nombres", afirmó.

Además, Mosa se refirió a una eventual renovación de Fernando Ortiz. “Aquí lo que corresponde es que una vez que se hayan terminado los campeonatos que esté disputando Colo Colo, se hagan los análisis de todos los temas. Recién estamos partiendo, así que es demasiado prematuro eso", señaló.

De todas formas, el presidente de Blanco y Negro se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el entrenador argentino. “Estamos conformes, contentos. Lo ha demostrado, está a tres puntos arriba el que nos sigue, así que estamos muy conformes”, sentenció.