ADN Hoy. “Esperamos que lo sigan impulsando”: ministro Gajardo ante riesgo de continuidad del Plan Nacional de Búsqueda en próximo gobierno

En conversación con ADN Hoy, el titular de Justicia señaló que cualquier gobierno puede “torpedear” esta política pública, pero “tendrá que dar explicaciones al país”.

Ruth Cárcamo

ADN Hoy - Entrevista a Jaime Gajardo, ministro de Justicia

ADN Hoy - Entrevista a Jaime Gajardo, ministro de Justicia

18:54

Ad portas de conmemorar los 52 años del golpe de Estado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó en diálogo con ADN Hoy el riesgo que podría correr la continuación del Plan Nacional de Búsqueda en el próximo gobierno.

“Hemos visto que hay personas de otras fuerzas políticas que están relativizando lo que ocurrió durante la dictadura militar y los procesos que se están desarrollando para la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas”, dijo.

Agencia UNO | Plan Nacional de Búsqueda

En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que “este gobierno ha impulsado el Plan Nacional de Búsqueda, y esperamos que los próximos gobiernos lo sigan impulsando”.

“Tendrá que darles explicaciones al país”

“La única forma de darle continuidad es que todas las fuerzas políticas partamos desde el valor de la democracia y de los derechos humanos. Si nosotros nos alejamos de eso, va a correr riesgo la protección de los derechos humanos en nuestro país”, añadió.

Consultado si hay alguna forma de garantizar la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, Jaime Gajardo respondió: “Estamos considerando en el presupuesto para el próximo año partidas para que continúe”.

Finalmente, enfatizó que “cualquier gobierno que quiera torpedear el Plan Nacional de Búsqueda lo va a poder hacer, pero tendrá que dar explicaciones al país de por qué para ellos no es relevante que se continúa esta política pública que se la debemos al país”.

