Colo Colo recibe este sábado a Deportes Concepción en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga 2026, en un partido clave para las pretensiones albas de clasificar a semifinales.

El equipo de Fernando Ortiz comparte el liderato del Grupo A junto a Coquimbo Unido, ambos con 7 puntos. Por eso, un triunfo en Macul lo dejaría en una posición expectante y trasladaría toda la presión al cuadro pirata, que el domingo deberá medirse ante Huachipato.

En la otra vereda, el “León de Collao” vive una realidad completamente opuesta. Con apenas un punto en cuatro partidos, los dirigidos por Walter Lemma están prácticamente eliminados y ocupan el último lugar de la zona, debajo del cuadro de Talcahuano, que suma 4 unidades.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre albos y lilas se jugará este sábado 9 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

La gran particularidad que tendrá este encuentro es que no se emitirá por TNT Sports y solo podrá verse vía streaming a través de HBO Max. Para poder seguirlo, los hinchas tendrán dos alternativas:

Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional): Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”. Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max: Los hinchas podrán suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.

La medida del canal busca impulsar el ecosistema digital y las nuevas plataformas de transmisión deportiva en Chile, ofreciendo a los hinchas la posibilidad de seguir los partidos desde distintos dispositivos —como Smart TV, celulares, tablets o computadores—, en línea con las nuevas tendencias de consumo.