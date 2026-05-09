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Escándalo en vuelo internacional: pareja es detenida tras intentar tener relaciones sexuales en avión rumbo a Argentina

Los pasajeros fueron acusados de exhibicionismo luego de ser vistos semidesnudos dentro del transporte aéreo.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Kevin Carter

Una insólita situación se registró durante un vuelo internacional que aterrizó en Argentina, luego de que una pareja fuera detenida tras ser acusada de intentar mantener relaciones sexuales a bordo de la aeronave.

El hecho ocurrió en un avión de Copa Airlines que cubría la ruta entre Panamá y el Aeropuerto Internacional de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

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Según reportaron medios argentinos, los involucrados, un hombre de 55 años y una mujer de 60, fueron denunciados por otros pasajeros tras ser vistos semidesnudos en sus asientos.

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De acuerdo con los antecedentes, la situación fue advertida por una pasajera que viajaba junto a su nieta, lo que llevó a la tripulación a activar los protocolos correspondientes. La jefa de cabina notificó al supervisor del vuelo y manifestó su intención de iniciar acciones por exhibicionismo.

Tras el aterrizaje en el terminal aéreo de Fisherton, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) abordaron el avión y trasladaron a ambos pasajeros hasta una comisaría para realizar las diligencias respectivas, incluyendo identificación y toma de fotografías.

El operativo generó molestias entre algunos viajeros, ya que el desembarque se retrasó cerca de una hora mientras se desarrollaba el procedimiento policial.

Aunque el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente sanciones por mantener relaciones sexuales en un avión, este tipo de conductas sí infringe las normas de comportamiento a bordo y puede afectar la seguridad y el normal desarrollo del vuelo. Además, situaciones vinculadas al exhibicionismo pueden derivar en causas contravencionales o penales.

Las autoridades también recordaron que las aerolíneas tienen la facultad de aplicar sanciones internas e incluso prohibir futuros viajes a pasajeros involucrados en incidentes de este tipo.

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