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VIDEO. Chile clasifica al Mundial Femenino Sub 17: la hija de un exgoleador de Colo Colo fue la heroína de La Roja

La selección nacional consiguió su pasaje a la cita planetaria juvenil tras vencer a Ecuador con un agónico gol de Catalina Muñoz, hija de Carlos Muñoz.

Bastián Lizama

@LaRoja

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La selección chilena femenina logró este sábado su clasificación al Mundial Sub 17, tras imponerse agónicamente por 2-1 a Ecuador en los playoffs del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.

La Roja dirigida por Vanessa Arauz golpeó temprano en el encuentro gracias al tanto de Antonella Martínez (10′). Sin embargo, la “Tri” reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad mediante Arianna Cerda (26′).

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A partir de ahí, el compromiso se tornó intenso y muy equilibrado, con ambos equipos luchando por el último boleto a la cita planetaria. Pero cuando el partido parecía encaminarse al alargue, apareció Catalina Muñoz (90+2′) para desatar la locura nacional.

La hija de Carlos Muñoz, recordado exgoleador de Colo Colo y actual delantero de Santiago Morning, aprovechó un veloz contragolpe en el tiempo agregado y definió entre las piernas de la arquera ecuatoriana para sentenciar el definitivo 2-1 en el Estadio Ameliano Villeta.

De esta manera, Chile aseguró su presencia en el Mundial Femenino Sub 17 que se disputará este año en Marruecos. El certamen planetario se llevará a cabo entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre, y reunirá a 24 selecciones de todo el mundo.

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