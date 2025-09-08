;

Colegio en Concepción cerró puertas a alumnos atrasados: Justicia ordenó pagar multa de $5 millones

La Corte de Apelaciones calificó que el actuar del recinto puso en riesgo la seguridad de los estudiantes.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la sanción contra el Colegio Fraternidad, el cual fue multado tras cerrar las puertas del recinto a una hora específica, dejando a varios alumnos fuera y sin supervisión.

Según detalla, el fallo, todo comenzó cuando el establecimiento, parte de la Corporación Educacional Masónica de Concepción (COEMCO), cerró sus puertas a las 08:10 horas, por lo cual la Superintendencia de Educación impuso una multa de 75 UTM (más de $5 millones).

Sin embargo, la COEMCO presentó una reclamación ante la Corte de Apelaciones, afirmando que la multa aplicada carecía de sustento jurídico, apuntando que el acta de fiscalización sostenía vicios sustanciales al fundarse en conjeturas y apreciaciones subjetivas.

Sin embargo, la instancia judicial finalmente terminó por ratificar la sanción. “La reclamación en estudio debe ser desestimada en todas sus partes", se lee en el fallo, apuntando a que el recinto puso en riesgo la seguridad de los estudiantes.

"Acreditada la infracción como ocurrió en los hechos, la responsabilidad del sostenedor y con ello la culpa infraccional, quedó determinada, sin que hubiere probado vulneración alguna a los principios de objetividad, debido proceso, legalidad ni de razonabilidad a que hizo referencia la reclamante", indica el documento.

