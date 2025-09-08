;

Ministra Vallejo confirma que Gobierno seguirá negociando multas por no votar: “Deben seguir las conversaciones”

La vocera explicó que se busca fijar montos diferenciados para hacer efectivo el voto obligatorio y respetar el acuerdo marco con el Congreso.

Martín Neut

Camila Vallejo

Camila Vallejo / Sebastian Beltran Gaete

La ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró que el Ejecutivo continuará las conversaciones con los parlamentarios para definir el monto de la multa por no sufragar.

Deben seguir las conversaciones y queremos definir exactamente el monto o los montos diferenciados de esa multa”, afirmó este lunes en rueda de prensa.

El proyecto fue despachado al Senado sin establecer el rango de la sanción, lo que generó críticas hacia el oficialismo por la falta de coordinación.

Revisa también:

ADN

Durante la discusión, parlamentarios de derecha abandonaron la sala del Senado, acusando al oficialismo de modificar su postura.

Vallejo explicó que el debate forma parte de un “acuerdo marco” con el Congreso, que también contempla una reforma constitucional para cambiar el padrón electoral desde las elecciones presidenciales de 2029.

El objetivo es “hacer valer el voto obligatorio”

Según la ministra, el objetivo es “hacer valer el voto obligatorio para esta elección e implica discutir las multas asociadas”, subrayando que el Ejecutivo busca un acuerdo claro con los parlamentarios.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, declaró que “ya no hay nada más que negociar”, mientras la bancada de la UDI solicitó excluir al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de las negociaciones por supuestamente “atentar contra la participación de los extranjeros”.

El Gobierno calificó la petición como “inaceptable”, aclarando que la negociación está a cargo de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.

