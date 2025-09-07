Ministra Vallejo emplaza a Kast por ‘red de bots’ y responde críticas de prescindencia: “No nos vamos a callar” / Sebastian Beltran Gaete

Durante este domingo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reforzó los cuestionamientos al candidato republicano José Antonio Kast y lo instó a aclarar si su partido tiene relación con la supuesta “red de bots” revelada en un reportaje televisivo.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado hizo referencia al reportaje de Chilevisión sobre eventuales ataques coordinados en redes sociales contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

“Son seguidores de republicanos, y por eso se le ha pedido al candidato Kast que diga si es que es así, y que pueda señalar que esto no debiera ser parte de la conversación, menos en un contexto electoral”, afirmó.

Desde la oposición, en tanto, se ha cuestionado al Ejecutivo por un eventual incumplimiento del principio de prescindencia. Vallejo descartó esa crítica y aseguró que el gobierno ha mantenido la neutralidad que exige la ley.

“En lo absoluto. Nosotros hemos sido totalmente prescindentes . Lo que pasa es que tenemos opinión política y enfrentamos cuando corresponde la desinformación en la mentira sobre la gestión de gobierno”, dijo.

Sin embargo, la ministra agregó que, pese a esos cuestionamientos, no dejará de responder: “No nos vamos a callar, obviamente. Tenemos candidatos que solo están hablando del gobierno permanentemente, y nos toca responder cuando, sobre todo, son mentiras de la gestión de gobierno”.