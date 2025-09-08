Alcalde de Lampa advierte escasez de Carabineros tras seguidilla de hechos violentos: “No sé cuántos Carabineros hay en mi comuna”

Tras el fatal turbazo que afectó a una familia en Larapinta, la comuna de Lampa enfrenta un complejo escenario de seguridad debido a la limitada dotación policial.

En conversación con Contigo En La Mañana, el alcalde Jonathan Opazo reconoció la dificultad: “Nosotros no manejamos la dotación de Carabineros. Yo no sé cuántos carabineros tengo en mi comuna. Tenemos una comisaría, la 59 y la tenencia de Batuco”.

Opazo explicó que el municipio ha intentado complementar la seguridad mediante equipos móviles contratados, señalando que “es una comuna de 452 kilómetros cuadrados (…) llegar a distintos terrenos es muy complicado”.

Además, informó que gestionó una reunión con Gonzalo Durán, delegado de la RM, para coordinar un operativo intensivo en los sectores más afectados.

Siete carabineros

Una vecina de Lampa detalló la situación de la comisaría: “Hay siete carabineros por turno, compartidos con Til Til (…) dos para patrullar Valle Grande, dos para Lampa Centro y Larapinta, y tres para gestionar la comisaría”.

La cifra refleja la dificultad de cubrir toda la comuna de manera efectiva, según la autoridad local.

Opazo añadió que “Aquí existen otras autoridades del Estado que corresponden precisamente a hacer un trabajo para enfocar la seguridad donde hoy día se requiere”.