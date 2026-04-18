“Delincuente capturado será ajusticiado”: el letrero en Linares que desata debate por seguridad

Un polémico letrero instalado por vecinos de Linares encendió el debate sobre seguridad y justicia por mano propia, luego de viralizarse en redes sociales por su duro mensaje contra la delincuencia.

El cartel, ubicado en el sector Parque El Sol, advierte: “Barrio protegido con alarma comunitaria. Delincuente capturado será ajusticiado”, acompañado de imágenes que muestran agresiones a un supuesto ladrón.

La iniciativa surgió, según los residentes, como respuesta al aumento de robos en la zona, donde aseguran que los delitos son frecuentes y afectan principalmente a viviendas.

Vecinos del sector señalaron que han detectado, a través de cámaras de seguridad, diversos ilícitos como el robo de cilindros de gas, bicicletas y calefones, además de la presencia de personas vinculadas al consumo de drogas. “No les vamos a hacer la vida fácil, estamos organizados”, afirmaron a 24 Horas Red Maule, reconociendo que el tono del mensaje puede resultar extremo, pero que refleja el nivel de preocupación existente.

El letrero habría sido instalado hace aproximadamente una semana en una intersección del barrio, como parte de una estrategia de alerta comunitaria frente a la inseguridad. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos, especialmente por el llamado implícito a ejercer violencia contra quienes cometan delitos.

Hasta el momento, no se ha informado de pronunciamientos oficiales por parte de Carabineros o del municipio, aunque se indicó que en el sector se han reforzado las labores de vigilancia.