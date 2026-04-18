;

“Delincuente capturado será ajusticiado”: el letrero en Linares que desata debate por seguridad

La advertencia de vecinos se viralizó en redes y abrió cuestionamientos por posibles actos de violencia.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

Un polémico letrero instalado por vecinos de Linares encendió el debate sobre seguridad y justicia por mano propia, luego de viralizarse en redes sociales por su duro mensaje contra la delincuencia.

El cartel, ubicado en el sector Parque El Sol, advierte: “Barrio protegido con alarma comunitaria. Delincuente capturado será ajusticiado”, acompañado de imágenes que muestran agresiones a un supuesto ladrón.

La iniciativa surgió, según los residentes, como respuesta al aumento de robos en la zona, donde aseguran que los delitos son frecuentes y afectan principalmente a viviendas.

Revisa también

ADN

Vecinos del sector señalaron que han detectado, a través de cámaras de seguridad, diversos ilícitos como el robo de cilindros de gas, bicicletas y calefones, además de la presencia de personas vinculadas al consumo de drogas. “No les vamos a hacer la vida fácil, estamos organizados”, afirmaron a 24 Horas Red Maule, reconociendo que el tono del mensaje puede resultar extremo, pero que refleja el nivel de preocupación existente.

El letrero habría sido instalado hace aproximadamente una semana en una intersección del barrio, como parte de una estrategia de alerta comunitaria frente a la inseguridad. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos, especialmente por el llamado implícito a ejercer violencia contra quienes cometan delitos.

Hasta el momento, no se ha informado de pronunciamientos oficiales por parte de Carabineros o del municipio, aunque se indicó que en el sector se han reforzado las labores de vigilancia.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad