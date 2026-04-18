Tragedia en Biobío: padre y su hijo de 2 años mueren tras violento choque en ruta La Madera

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en la región del Biobío, dejando como saldo dos personas fallecidas y varios heridos de diversa consideración.

El hecho ocurrió en el kilómetro 73 de la ruta La Madera, en una zona de curvas del sector Las Corrientes, límite entre las provincias de Biobío y Concepción.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el siniestro se produjo pasadas las 16:00 horas, cuando dos vehículos menores protagonizaron una colisión de alta energía.

Según consigna 24 Horas, fueron seis las personas afectadas que iban a bordo de los autos, confirmándose posteriormente la muerte en el lugar de un padre y su hijo de tan solo dos años.

Impacto y despliegue de emergencia

Tras el accidente, los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación. Personal de Carabineros y del SAMU trabajó en el rescate de los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la zona.

En esa línea, se detalló que el resto de los lesionados fueron trasladados hasta distintos centros asistenciales, donde permanecen con pronóstico reservado.

Las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas, especialmente considerando que se trata de un tramo complejo de la ruta, caracterizado por curvas pronunciadas que podrían haber influido en la dinámica del choque.

El trágico hecho vuelve a poner en el centro del debate la seguridad vial en rutas secundarias y la importancia de extremar las medidas de precaución, especialmente en sectores de alto riesgo.