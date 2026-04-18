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Matías Martínez suma cuatro medallas para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El gimnasta nacional concretó dos oros, además de una plata y un bronce en Panamá.

Carlos Madariaga

Matías Martínez suma cuatro medallas para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Matías Martínez suma cuatro medallas para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 / Oscar Munoz Badilla / COCH -Team

El Team Chile completará mañana domingo su primera semana de competencia en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se desarrollan en Panamá.

De momento, la delegación nacional se ubica en el top 5 del medallero merced a 21 medallas: 8 oros, 3 platas y 10 bronces.

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Quienes se robaron las miradas en la jornada de este sábado fueron los gimnastas nacionales, que en la última jornada de actividad completaron cinco podios.

El nombre propio a destacar es el de Matías Martínez, que concretó la, hasta ahora, mejor actuación individual, con cuatro medallas.

El joven gimnasta nacional se quedó con el oro en el potro con arzones (12.600 puntos) y en barras paralelas (12.767 puntos), sumándole a ello una plata en el suelo (12.900) y el bronce en el all arround.

A él hay que sumar el aporte de Arturo Rossel, hermano del futbolista Juan Francisco Rossel, que se consagró con el oro en el suelo (12.900 puntos) y salto (16.633 puntos).

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