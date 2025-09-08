FOTOS. A menos de una hora de Santiago: Así es el increíble parque de la familia De Gavardo para hacer trekking, mountain bike y motos
El Parque La Vacada ofrece pistas de MTB, trekking, motociclismo y camping a tan solo 40 minutos de Santiago.
El fundo La Vacada, ubicado en Huelquén, comuna de Paine, es un parque que combina historia, deporte y naturaleza.
Fundado en 1967 por la familia De Gavardo, fue el lugar de entrenamiento del piloto Carlo de Gavardo, cuya memoria se mantiene viva con la carrera MTB que cada octubre convoca a cientos de ciclistas.
Hoy, el recinto abre sus más de 3 mil hectáreas a la comunidad con actividades de motociclismo, mountain bike, trekking y camping.
“El lugar es increíble, son más de 3 mil hectáreas donde está sectorizado el trekking, mountain bike y moto. Además realizamos guiados de trekking a empresas, colegios e instituciones”, señala Diego Vielma, trabajador del parque.
Servicios y valores
El camping dispone de piscina rústica, quinchos, parrillas, fogones de leña, baños, duchas, lavavajillas, electricidad, mesas, sillas y estacionamientos.
También incluye acceso a las pistas de MTB y a rutas de trekking, además de la posibilidad de realizar paseos de fin de año o actividades exclusivas para grupos.
Valores (2025-2026):
- Moto: $8.000 (efectivo) / $10.000 (tarjeta)
- Bici: $6.000 / $8.000
- Trekking: $4.000 / $6.000
- Camping por el día: Adultos $10.000 / Niños $7.000
- Camping 24 horas: Adultos $15.000 / Niños $13.000
- Niños menores de 6 años no pagan. Desde los 13 años se aplica precio adulto.
El parque abre los fines de semana con ingreso entre las 8:00 y 13:00 horas, y salida hasta las 17:00, adaptándose a las necesidades de todo tipo de visitantes. Por su parte, el camping abre de lunes a domingo.