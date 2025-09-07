;

UDI pide a Boric marginar a Elizalde de negociación por multas del voto obligatorio

Los parlamentarios afirmaron que Elizalde habría “persistido por sacar a ciudadanos del padrón y evitar que participen”, lo que calificaron como un intento de interferencia en la elección.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La bancada de diputados de la UDI solicitó al Presidente Gabriel Boric excluir al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de las conversaciones para viabilizar el régimen de multas asociado al voto obligatorio. En una declaración, los parlamentarios Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida acusaron “intervencionismo electoral” y afirmaron que el secretario de Estado “ha intentado socavar el actual proceso”.

Según los legisladores, aunque están disponibles para legislar, estiman que el debate “no debe darse en medio de un proceso electoral en curso”. En esa línea, afirmaron que Elizalde habría “persistido por sacar a ciudadanos del padrón y evitar que participen”, lo que calificaron como un intento de interferencia en la elección.

ADN

Los diputados gremialistas recalcaron que el acuerdo anunciado esta semana por la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y la mesa de la Cámara de Diputados no se concretó, e instaron al Ejecutivo a respaldar el rol de Lobos para encabezar las tratativas. El objetivo —plantearon— es evitar que el proyecto se entrampé en el Senado y que las elecciones de noviembre se realicen sin sanciones económicas para quienes no voten.

A juicio de la UDI, la ausencia de un esquema de multas podría “afectar gravemente la legitimidad del proceso”. Por ello, pidieron al Mandatario “dejar de lado cálculos políticos” y asegurar la aplicación efectiva del voto obligatorio, esta vez con la conducción de la Segpres y sin la participación del ministro del Interior.

