“Estaría más preocupado si no nos generáramos ocasiones, como nos pasó el año pasado” / CLAUDIO ROJAS BARCELO/ AGENCIA UNO

En el partido más destacado de la jornada sabatina por la décima fecha de la Liga de Primera, Everton y Universidad de Chile igualaron sin goles en Sausalito.

La figura del partido para ADN Deportes fue el portero Ignacio González, que valoró el punto obtenido.

“Fue un partido de ida y vuelta. Supimos dejar el cero en nuestra portería, pero tenemos que poder finiquitar las que nos creamos. Ellos también llegaron, fue un empate justo”, comentó, bajándole el perfil a sumar su tercer partido seguido sin convertir.

“Estaría más preocupado si no nos generáramos ocasiones, como nos pasó el año pasado. Vamos a seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo. Sabemos que podemos dar más”, resaltó Ignacio González, respaldando la gestión de Walter Ribonetto a cargo de los ruleteros.

“Confiamos en el trabajo del profe, se trabaja bien en la semana, pero no nos está saliendo. Estoy seguro que se va a abrir el arco, confío en que vamos a romper esta sequía”, concluyó el portero de Everton.