Segovia acusa boicot a su gestión en Unión Española y se distancia de Sergio Jadue: “Él tiene juicios pendientes, yo nunca he tenido esa situación” / Unión Española

Tras varios meses de ausencia, Jorge Segovia apareció en Chile para seguir de cerca el presente de Unión Española, cuestión que aprovechó para comentar su perspectiva en torno al equipo.

Por una parte, planteó que mantendrán la queja ante la justicia por el descenso del equipo en 2025 y remarcó que, más allá de que estén jugando la Primera B, pedirán compensación “por daños y perjuicios” en caso de que se les dé la razón.

Además, fustigó a la Corporación Unión Española por el litigio legal que se mantiene en torno a la frustrada venta del estadio Santa Laura.

“Fue un comportamiento miserable. Desde el minuto uno han intentado boicotear nuestra gestión, haciendo un daño sin ningún motivo. Yo estoy seguro al 100% de que si esa gente de corporación no se hubiera comportado como se ha comportado, Unión Española ahora mismo tendría el mejor estadio de Chile, el equipo estaría entre los más poderosos de Chile y, por supuesto, no estaría en la B”, explicó en diálogo con The Clinic, descartando también dejar la propiedad del elenco hispano.

“Hemos tenido ofertas y no está dentro de nuestro proyecto el vender el club. Si llegara un árabe y te da 50 millones de dólares, ¿lo vendería? Probablemente sí. No va a llegar el árabe a darme los 50 millones de dólares, pero si llegara una oferta estratosférica, que nos valiera la pena, ¿por qué no? Lo que no voy a hacer es estar pendiente de eso porque mi preocupación es que Unión Española vuelva a estar en la Primera A. No es un tema que me preocupe", resaltó.

Jorge Segovia y la ANFP

Quien hace 16 años ganó aquella polémica elección para la presidencia del fútbol chileno a Harold Mayne-Nicholls analizó también la gestión de Pablo Milad.

“¿El fútbol no está mejor que hace seis años? No lo sé, pero lo que sí siento es que no estamos mejor, o sea, ni para adelante ni para atrás. Es anodino. Obviamente, el no ir a un Mundial siempre es un fracaso, pero ha pasado antes también", recalcó, junto con desmarcarse de todo lo ocurrido posteriormente con el proceso que terminó con Sergio Jadue como mandamás del balompié nacional.

“El caso Jadue es un problema del señor Jadue. Él está perseguido por la justicia, tiene juicios pendientes. Yo nunca he tenido esa situación. Yo hablo por mí, de mis cosas, de mi trayectoria, y mi trayectoria es bien transparente y bien clara. Creo que he hecho cosas que valen la pena. La opinión que la gente pueda tener de mí... ya estoy muy de vuelta”, cerró Jorge Segovia.