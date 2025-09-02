;

Cámara despacha proyecto de voto obligatorio sin multas tras caída del artículo sancionatorio

El debate sobre a quién sancionar, con qué montos y bajo qué criterios seguirá abierto en el Congreso durante los próximos trámites.

Mario Vergara

Juan Espinoza

09:22

En una sesión especial atravesada por recriminaciones cruzadas, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que regula el voto obligatorio sin incorporar multas para quienes no acudan a las urnas. El punto clave —el nuevo artículo 139 bis de la Ley 18.700, que establecía sanciones— no prosperó por falta de quórum: requería 77 votos y obtuvo 75 a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.

La moción, impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), proponía multas entre 0,5 y 3 UTM (aprox. $34.000 a $207.000) solo para ciudadanos chilenos que no votaran; las personas extranjeras con derecho a sufragio no serían sancionadas si se ausentaban. También se rechazó una indicación que buscaba ajustar ese rango de multas.

Tras la derrota del artículo sancionatorio, Pérez atribuyó al Gobierno la caída del consenso: “El Gobierno no cumple su palabra (…) intentó cruzar proyectos para conseguir votos y aun así la ministra Segpres (Macarena Lobos) no cumplió”, señaló. Añadió que existe un “mandato constitucional” para hacer efectivo el carácter obligatorio del sufragio.

Con el texto salido de la Cámara sin mecanismos punitivos, la obligación de votar —vigente desde la reforma de 2022— queda sin multa asociada en esta etapa legislativa. El debate sobre a quién sancionar, con qué montos y bajo qué criterios seguirá abierto en el Congreso durante los próximos trámites.

En paralelo, el oficialismo defendió que el rechazo no guarda relación con el voto de chilenos en el exterior —ya resuelto en 2022—, mientras la oposición acusó falta de conducción política del Ejecutivo. El expediente pasa ahora a su siguiente estación legislativa sin régimen de sanciones.

