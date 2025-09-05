Los Tenores desmenuzan el futuro del fútbol chileno tras la goleada de Brasil a La Roja / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 5 de septiembre, nuestros panelistas analizaron las repercusiones de la derrota de Chile ante Brasil en el Maracaná.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Manolo Fernández y Carlos Costas comentaron las reacciones de Gabriel Suazo y Nicolás Córdova tras la caída, además del futuro inmediato en la ANFP de cara al cierre de las Eliminatorias.

Además, desmenuzaron los alcances y claves de la clasificación de la U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo de Conmebol que eliminó a Independiente.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 5 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.