;

VIDEO. Los Tenores desmenuzan el futuro del fútbol chileno tras la goleada de Brasil a La Roja

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también comentaron las repercusiones del fallo de Conmebol favorable a la U.

Carlos Madariaga

Los Tenores desmenuzan el futuro del fútbol chileno tras la goleada de Brasil a La Roja

Los Tenores desmenuzan el futuro del fútbol chileno tras la goleada de Brasil a La Roja / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 5 de septiembre, nuestros panelistas analizaron las repercusiones de la derrota de Chile ante Brasil en el Maracaná.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Manolo Fernández y Carlos Costas comentaron las reacciones de Gabriel Suazo y Nicolás Córdova tras la caída, además del futuro inmediato en la ANFP de cara al cierre de las Eliminatorias.

Revisa también:

ADN

Además, desmenuzaron los alcances y claves de la clasificación de la U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo de Conmebol que eliminó a Independiente.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 5 de septiembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad