Independiente lanza feroz comunicado tras quedar fuera de la Sudamericana: exigió retirar todos sus “elementos” del museo de la Conmebol

El cuadro de Avellaneda publicó un extenso texto dirigido al presidente del ente rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez. “El fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte”, señalan.

Bastián Lizama

Independiente de Avellaneda se pronunció oficialmente este viernes tras conocer el fallo de la Conmebol por los graves hechos de violencia ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano determinó descalificar al “Rojo” y dispuso el avance directo de la U a los cuartos de final del torneo, instancia donde los azules enfrentarán a Alianza Lima. Además, fijó fuertes sanciones económicas y a sus hinchas para ambos clubes.

Al respecto, el club argentino emitió un comunicado dirigido al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para manifestar “su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución".

“El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial", agrega el escrito.

En esa línea, añade: “Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros”.

“La decisión de la CONMEBOL sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final", complementa.

El insólito pedido de Independiente a la Conmebol

Por otro lado, el cuadro de Avellaneda le solicitó a Alejandro Domínguez “que se elimine toda referencia a nuestra Institución en el marco del Museo de la CONMEBOL mientras usted continúe en la presidencia”, además de restituir de manera inmediata “todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la CONMEBOL”.

“Resulta inaceptable que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la CONMEBOL- para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano", apuntan.

“Y lo decimos con toda claridad: el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas que construyeron la grandeza de este continente con sacrificio y pasión. No es solo Independiente el que ha sido condenado: es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol“, continúa el documento.

Finalmente, el escrito firmado por el mandamás de Independiente, Néstor Grindetti, señala que “la historia será implacable con quienes eligieron el camino de la conveniencia por sobre el de la verdad. En Independiente estamos seguros de que la gloria se busca siempre con las manos limpias y los brazos en alto".

