Caos total en el Real Madrid: pelea deja a un jugador en el hospital y Mbappé genera repudio por esta imagen

Un escándalo de proporciones estalló este jueves en el Real Madrid, luego de que medios españoles revelaran una grave pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a solo tres días del clásico ante Barcelona por la fecha 35 de la Liga de España.

Según informó Marca, el conflicto terminó con el volante uruguayo siendo trasladado a un hospital tras sufrir una fuerte contusión y una herida durante el altercado con el mediocampista francés.

La tensión entre ambos futbolistas venía escalando desde hace varios días y explotó en el último entrenamiento del equipo. El citado medio aseguró que Valverde se negó a saludar a Tchouaméni al inicio de la práctica, lo que marcó un ambiente hostil en la práctica.

Además, detallaron que hubo constantes entradas fuertes durante el entrenamiento, especialmente del uruguayo, situación que terminó por hacer reaccionar al futbolista francés.

La pelea se trasladó posteriormente al vestuario y debió ser detenida por otros integrantes del plantel. En medio del enfrentamiento, Valverde sufrió una caída accidental que le provocó una herida en la cabeza y obligó su traslado a un centro asistencial.

Tensión total en el Real Madrid

La magnitud del incidente provocó preocupación total dentro del club español. Marca indicó que ningún jugador abandonó inmediatamente la Ciudad Deportiva, ya que la dirigencia organizó una reunión urgente para abordar el conflicto.

Incluso, el medio afirmó que tanto Valverde como Tchouaméni habrían quedado bajo expediente disciplinario mientras el club intenta contener una crisis que, según describen desde España, mantiene al camarín “dividido” y bajo “máxima tensión”.

Sin embargo, más allá del conflicto entre ambos futbolistas, hubo una imagen de Kylian Mbappé que dejó a gran parte del madridismo desconcertado. Tras finalizar el entrenamiento, el astro francés abandonó las instalaciones del Real Madrid entre risas dentro de su coche, una actitud que ha generado indignación en redes sociales.

Estos episodios llegan en un momento delicado para el elenco merengue, que se quedó sin Champions League, sin Copa del Rey y a la espera de un milagro para arrebatarle La Liga de España a Barcelona. De hecho, si el cuadro catalán gana este fin de semana, será campeón en la cara de los madridistas.