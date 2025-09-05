Figura de Alianza Lima reacciona al fallo de Conmebol y le envía una advertencia a la U: “Muchos...”

La Conmebol publicó el fallo final sobre el caso entre Independiente y Universidad de Chile, y determinó declarar como ganador de la llave a los azules tras los graves hechos de violencia que ocurrieron el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Ahora, el equipo de Gustavo Álvarez deberá enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El primer partido de la serie se jugará el jueves 18 de septiembre en Perú, mientras que la vuelta tendrá lugar el 25 del mismo mes en Chile.

En la antesala de ambos compromisos, el delantero del cuadro peruano, Alan Cantero, abordó la resolución del ente rector del fútbol sudamericano y adelantó un difícil cruce frente a la U.

“Estamos preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Todos sabemos que la U es un rival difícil, por algo también está donde está. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, hemos venido sacando buenos resultados y vamos a seguir de la misma manera”, declaró el atacante argentino este viernes.

Alan Cantero y la rivalidad de Alianza Lima con la U

Consultado sobre el recordado cruce entre ambos equipos en la Copa Libertadores 2010, Cantero reconoció que “muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros tenemos la primera chance acá en casa y es donde tenemos que sacar ventaja".

“Vamos a hacer todo para tratar de ir más tranquilos a Chile. Siempre es importante sumar en casa, no dice nada, pero te da tranquilidad. Estamos bien, preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Venimos trabajando muy bien", remarcó.

Por último, el delantero de Alianza Lima lamentó que el partido de vuelta que se jugará en Chile se realizará a puertas cerradas y sin público, de acuerdo a lo dictado por la Conmebol.

“Una lástima porque la gente nos viene acompañando donde juguemos, en todas las canchas, y es muy importante para nosotros. Pero sabemos que igual vamos a tener el apoyo de ellos. Primero de local haremos todo posible para ganar acá en casa y después representar de la mejor manera afuera”, concluyó.