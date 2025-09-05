“Nos puede dar poco a poco una identidad”: Gabriel Suazo avala el rol de Córdova en La Roja pese a la caída con Brasil / Carlos Parra / Comunicaciones FFCH

En medio de un plantel con muchos jóvenes y con pocos referentes, el único jugador que sacó la voz en Chile tras perder con Brasil fue el capitán, Gabriel Suazo.

“Venimos a hacer lo que trabajamos, lo pudimos hacer a ratos. Me quedo con la entrega del equipo, intentamos presionarlos, robando algunos balones. El segundo tiempo pudimos por un momento controlar el balón en el área de ellos. Me quedo con cosas positivas dentro de todo”, planteó, apuntando a que la estructura nacional se derrumbó tras el segundo tanto del Scratch.

“Era uno de los momentos buenos que tuvimos en el partido, la gente les estaba gritando, pero estos jugadores tienen esa calidad para saltar la presión y llegar al arco en dos o tres toques. No te puedes equivocar ante este tipo de jugadores. Estamos formando un grupo de la mejor forma para volver a competir”, reflexionó Gabriel Suazo, apuntando al hecho de que el equipo sigue mostrando falta de puntería.

“Sabemos de la eficacia de gol que nos hace falta. Faltó crear más ocasiones de gol”, aseguró el lateral, defendiendo el trabajo de Nicolás Córdova pese al resultado.

“Nos puede dar poco a poco una identidad, un estilo de juego para plantarnos ante cualquier rival. Lo intentamos, aunque el rival era complicado. Hay ideas de juego distintas, métodos totalmente distintos y en estos poquitos días le entendimos, le pillamos lo que él quería para entregarlo dentro de la cancha”, apuntó el defensa del Sevilla, que también apuntó a dar vuelta la página cuando se le planteó la opción de que Alexis Sánchez pueda ser citado.

“Siempre quiero tener a los mejores jugando en la selección, pero después es el área técnica el que decide quién es el que puede venir a aportar, y también está el pensamiento en el Mundial 2030, en quienes puedan estar a disposición para ese Mundial”, cerró Gabriel Suazo.