Milad no renunciará a la ANFP: el plan para el liderazgo del fútbol chileno tras la eliminación del Mundial 2026 / VICTOR HUENANTE

Con la derrota de Chile ante Brasil en el Maracaná, el debate se volvió a instalar respecto al liderazgo del fútbol chileno a nivel directivo.

En ese aspecto, los dardos apuntan a Pablo Milad, con muchos exigiendo su salida de Quilin 5635.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, el exmandamás de Curicó Unido no va a renunciar a su cargo.

Pese a ello, eso sí, en la zona oriente de Santiago ya hay un planteo en torno a cambios a corto plazo.

Para eso, la clave está en la ya muchas veces debatida separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, la cual se encamina a ser ley.

Aun así, desde la orgánica se viene trabajando en anticiparse a la obligación legal y, en ese escenario, Pablo Milad seguirá liderando la ANFP, mientras que Jorge Yungue quedaría como presidente de la Federación de Fútbol de Chile.

Todo amparado en que, por estatutos, el mandamás de la Federación de Fútbol de Chile puede ser designado por quien lidera la ANFP, que sí debe ser escogido a través de una elección en el Consejo de Presidentes.