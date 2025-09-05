Un 8 de septiembre de 2023 comenzaron las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 para Chile, que marcó lo que vendría más adelante para la Roja. Fue un categórico 3 a 1 para Uruguay en el Centenario, en el estreno de Marcelo Bielsa en la Celeste.

Ese día, los titulares de Eduardo Berizzo fueron Brayan Cortés; Nayel Mehssatou, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Marcelino Núñez; Diego Valdés; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

A los 67 minutos entró Arturo Vidal por Aránguiz. A los 73 minutos, el exjugador del Bayern Múnich aprovechó un rebote y convirtió el descuento para el 3 a 1 definitivo.

Sin saberlo, esa celebración apresurada, sin demasiado entusiasmo, sería la única de la Roja como visita en todo el proceso.

Increíblemente, la selección chilena no fue la más ineficiente de las Eliminatorias Conmebol 2026. La selección del Perú lo hizo peor: no convirtió ningún gol fuera de sus fronteras. Dicho dato no es coincidente, pues ambos elencos fueron los primeros en quedar eliminadas del Mundial 2026.