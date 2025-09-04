El duro análisis de Danilo Díaz al presente del fútbol chileno: “Estamos en el peor momento de su historia”

Una vez que se consumó la contundente, pero esperable derrota de la selección chilena ante Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias, Danilo Díaz hizo un contundente análisis del presente del deporte más popular en el país.

“Asistimos a la consumación de una debacle que el fútbol chileno no vivía desde 2001, cuando quedó fuera del Mundial de Japón-Corea, pero en ese entonces clasificaban cuatro. Ahora quedamos fuera de un Mundial a dos fechas del final, cuando clasificaban seis y medio”, recalcó el comentarista de ADN Deportes en la transmisión luego del pitazo final en Maracaná.

“Quedamos eliminados porque Chile hizo todo pésimo y porque al frente ha tenido una conducción nefasta. Con un mínimo de dignidad y vergüenza deportiva, tendrían que decir que fueron un desastre. El fútbol chileno arde por los cuatro costados, no tiene nada a qué asirse. No tiene nada. El Mundial Sub 20 es porque sufrimos una humillación”, repasó, cuestionando el liderazgo de la ANFP.

“Estamos con una conducción pésima, lamentable. Milad y Yungue tienen que irse. Se atan no sé a qué. Cuando has fracasado en dos procesos mundialistas, hiciste todo lo posible por sacar a Rueda, que tenía al equipo en condiciones de pelear (...) Queremos un presidente que lidere, no que opine. Estamos en el peor momento de la historia del fútbol profesional chileno. El fútbol chileno ha sido arrasado, devastado. Ha sido tomado por grupos de representantes, no hay rumbo. Váyanse, déjense de hacer daño”, recalcó Danilo Díaz, repasando hitos negativos del último proceso.

“Trajeron a un aparecido como Cagigao y perdimos dos años con él. A Berizzo lo sacaron por hacerle caso a las redes sociales y se trajo al DT que la gente quería, pero entrenadores más o menos, no tenemos una conducción directiva. El fútbol chileno está entregado a TNT, con el que perdió un juicio porque no cumplió, porque hay un grupo de dirigentes que creen que se la saben todas y llegamos a esto. El fútbol chileno es incapaz de organizar un partido, somos los indeseables de Sudamérica. Nuestro problema es de una profundidad enorme”, comentó el “Tenor del Pueblo”, sin olvidar la falta de recambio a la “Generación Dorada”.

“Era un grupo muy importante de jugadores, pero no quisieron irse nunca y se generó una mochila para los que venían, que tenían la responsabilidad de hacerse cargo y mostrarse”, planteó, abordando también la pobreza en el juego que se evidenció ante Brasil.

“Chile no pateó al arco. No es responsabilidad del entrenador, teniendo a un interino cuando ese mismo entrenador tiene que estar dirigiendo a la Sub 20 en el Mundial el 27 de septiembre. Es un manejo del fútbol de cuarto orden. Yo creo que la federación africana más humilde tiene una mejor estructura y organización que la nuestra. Lo peor de todo es que no sabemos cómo salir. Triste y solitario final”, concluyó Danilo Díaz.