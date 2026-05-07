OMS confirma cinco casos de hantavirus en crucero rumbo a España y crece alerta internacional

La preocupación internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sigue creciendo luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara este jueves cinco casos positivos y otros tres sospechosos vinculados a la embarcación que navega rumbo a España.

Hasta ahora, el brote deja tres personas fallecidas y mantiene en alerta a autoridades sanitarias de distintos países.

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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el riesgo sanitario continúa siendo “bajo”, aunque confirmó que la variante detectada corresponde al virus Andes, la única cepa conocida de hantavirus con capacidad de transmisión entre personas mediante contacto estrecho y prolongado.

Según detalló la OMS, el brote estaría vinculado a un viaje de observación de aves realizado por un matrimonio neerlandés en zonas de Uruguay, Chile y Argentina antes de embarcar en el crucero el pasado 1 de abril desde Ushuaia. Ambos pasajeros fallecieron tras presentar síntomas durante el viaje.

El organismo internacional explicó que actualmente hay ocho casos investigados. Entre ellos, un pasajero permanece internado en cuidados intensivos en Sudáfrica, dos personas se mantienen hospitalizadas en Países Bajos y otro caso confirmado fue detectado en Suiza tras desembarcar previamente en Santa Elena.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Chile aseguró que los casos primarios “no habrían sido expuestos al virus en territorio chileno”, ya que el paso del matrimonio por el país no coincide con el periodo de incubación. La autoridad sanitaria además confirmó que ya solicitó antecedentes adicionales a la OMS y mantiene coordinación con Argentina bajo el Reglamento Sanitario Internacional.

El Minsal recordó que en Chile el único hantavirus humano confirmado es el virus Andes, cuyo reservorio corresponde al ratón de cola larga presente entre las regiones de Atacama y Magallanes. Asimismo, reiteró que el último caso documentado de transmisión interpersonal en el país ocurrió en 2019 y fue controlado oportunamente.

Mientras tanto, España prepara un operativo especial para recibir el crucero este domingo en Tenerife. Las autoridades confirmaron que la nave no atracará en puerto y que los pasajeros serán evacuados sin contacto con la población local, mientras se evalúa incluso imponer cuarentenas obligatorias a algunos viajeros.