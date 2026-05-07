¿Vuelve la lluvia a Santiago? Este es el día clave en que se proyectan nuevas precipitaciones en la RM

Esta semana la lluvia se hizo presente en diversos sectores de la zona central de Chile y en la región Metropolitana no fue la excepción.

Si bien para los días que restan de esta semana se prevén cielos despejados en Santiago, se asoman nuevas precipitaciones en algunas zonas de la capital.

En concreto, un portal meteorológico señala que durante un día de la próxima semana podría llover en algunas zonas de la región Metropolitana.

¿Cuándo vuelve la lluvia?

El portal YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega y la NRK, señala que el próximo viernes 15 de mayo la capital podría recibir nuevas precipitaciones.

Según señala el sitio especializado, las lluvias se concentrarían durante la segunda mitad del día, es decir, en la tarde de dicha jornada.

Las proyecciones señalan que habrán 2,3 milímetros de agua caída aproximadamente. Se prevé que las precipitaciones se extiendan de forma persistente hasta la noche del viernes.

En paralelo, para aquella jornada en la capital se estima que habrá una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 8°C.