La animación para adultos, los mensajes sociales y el futuro del doblaje marcaron la conversación con los actores de voz Abraham Aguilar y María Febres, quienes forman parte de la Sociedad de la virtud: La serie.

Ambos coincidieron en que el género vive un momento de expansión creativa y reflexiva, alejándose de la idea de que la animación está dirigida únicamente al público infantil.

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Febres, quien interpreta a “Majestuosa”, aseguró que la producción combina humor y entretenimiento con temas profundos como el empoderamiento femenino. “La serie tiene muchos momentos de reflexión (...) realmente representa mucho el empoderamiento femenino por las cosas que dice y hace”, comentó.

La actriz agregó que disfruta especialmente trabajar en una serie animada dirigida a adultos porque “la animación le da un plus visual y narrativo”, diferenciándola de las tradicionales historias live action de superhéroes.

“Humor inteligente”

En la misma línea, Aguilar destacó que la serie utiliza “un humor inteligente” para abordar problemáticas sociales complejas. “La animación hoy toca temas ultradensos y ultraimportantes. Hay que darle mucho más valor y visibilidad a este tipo de proyectos”, afirmó.

El actor explicó que uno de los elementos más atractivos de la serie es la cantidad de referencias culturales y mensajes ocultos que aparecen en cada episodio, incluyendo reflexiones sobre acoso laboral y violencia de género.

La conversación también estuvo marcada por la irrupción de la inteligencia artificial en la industria del doblaje. Ambos artistas reconocieron que la tecnología llegó para quedarse, aunque insistieron en que el componente humano sigue siendo irremplazable. “El reto para nosotros es reinventarnos y ofrecer algo que una IA no pueda replicar: emoción, sentimiento y humanidad”, sostuvo Febres. Aguilar complementó señalando que “los actores de doblaje somos más que una voz, somos interpretación”.

Finalmente, los intérpretes dedicaron elogios a la industria chilena del doblaje, destacando su crecimiento en los últimos años.

Ambos mencionaron producciones realizadas en Chile y valoraron el trabajo remoto con estudios nacionales. “Chile tiene un músculo de doblaje muy fuerte en Latinoamérica”, afirmó Aguilar, mientras Febres destacó que muchas veces consumió doblaje chileno “sin darse cuenta”, valorando su calidad y consolidación en la región.

La Sociedad de la Virtud: La Serie se estrenó en Chile el 24 de abril de 2026 a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal Adult Swim. La serie consta de 10 episodios en su primera temporada.