Camila Vallejo critica reacción de Kast ante denuncia por bots: “No puede ser que su respuesta sea instalar otra mentira”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este viernes la controversia generada por la investigación periodística que vinculó al candidato republicano José Antonio Kast con una red de bots organizados en redes sociales.

La ministra cuestionó la forma en que el abanderado respondió a las acusaciones: “Este es un problema que toda la sociedad tiene que tomarse en serio y particularmente los candidatos. No puede ser que la reacción del candidato Kast frente a esta acusación sea instalar otra mentira”.

En esa línea, remarcó que lo esperado de un aspirante a La Moneda era un deslinde claro de estas prácticas: “Alguien que aspira a la Presidencia debería al menos decir ‘esto no es parte de nuestro sello, llamamos a no difundir desinformación’. O sea, la única respuesta no puede ser otro ataque”.

Respuesta de Kast

Kast, por su parte, evitó pronunciarse directamente sobre los bots y apuntó a la línea editorial del medio que reveló el caso.

“¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un periodista de apellido Jara que es hermano de la candidata de la continuidad? Yo no voy a emitir opinión, pero ahí se las dejo para que reflexionen”, dijo el republicano.

Consultada sobre acciones judiciales, Vallejo sostuvo que “por lo pronto no tenemos sobre la mesa ninguna acción judicial. Esto es por lo pronto, nunca podemos descartar nada en la medida en que avance la investigación”.

La vocera recordó además que el Gobierno impulsa campañas y legislación contra la desinformación, como “Aguanta, chequea y comparte”, para enfrentar el fenómeno de los bots y las noticias falsas.