Hijo encuentra a su madre sin vida, con una herida en el cuello, en el Biobío

El hallazgo se produjo cerca de las 13:00 horas del jueves. Personal de emergencia constató el fallecimiento en el lugar.

Mario Vergara

Una mujer de 51 años fue encontrada sin vida al interior de su domicilio en Santa Juana, región del Biobío, tras sufrir una herida cortopunzante a la altura del cuello. El hallazgo ocurrió cerca de las 13:00 horas del jueves, cuando uno de sus hijos llegó para dejarle víveres, tocó la puerta sin obtener respuesta e ingresó a la vivienda, donde descubrió a su madre herida.

Pese al aviso inmediato a los servicios de emergencia, personal en el lugar constató el fallecimiento. “Hay una dinámica familiar un tanto compleja que estaba siendo investigada por Fiscalía y por el Juzgado de Familia de Santa Juana”, señaló el teniente Sergio González, de la Tenencia Santa Juana.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar eventuales responsabilidades. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas.

Según informó TVN Red Biobío, las autoridades evalúan declarar el funeral de la víctima como de alto riesgo; aquello, sin embargo, no ha sido confirmado oficialmente. Las indagatorias continúan.

