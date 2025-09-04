;

A tres años del rechazo: Camila Vallejo califica como “momento de aprendizaje” los fallidos procesos constituyentes

La ministra valoró los rechazos de 2022 como experiencias que enseñaron la importancia de los acuerdos y la participación ciudadana.

A tres años del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, destacó la experiencia como una oportunidad de aprendizaje para el país.

Desde La Moneda, la portavoz del Ejecutivo explicó que “nuestro país vivió dos procesos constituyentes que fueron rechazados (…) nosotros consideramos que fue un momento de importante aprendizaje”.

Vallejo enfatizó que estos procesos demostraron la necesidad de “entendimiento y los acuerdos para avanzar y no imponer posiciones de un solo sector” y recordó que ambos plebiscitos se gestaron “principalmente desde una mirada y no representaron a las mayorías”.

La ministra también vinculó estas lecciones a políticas concretas: “Lo que esperan los chilenos y chilenas es que avancemos con acuerdos, como lo hicimos con la reforma previsional, que costó de lado y lado poder encontrar una solución para que los jubilados y jubiladas lograran mejores pensiones”.

Consultada sobre si los rechazos constituían un fracaso, Vallejo respondió: “Más que ver un fracaso, hay un aprendizaje para la política chilena y qué hace la ciudadanía. Y creo que eso ha sido explicitado varias oportunidades por el Presidente”.

